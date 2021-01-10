Dün evinde cansız bedeni bulunan Aleyna’nın ölümüyle ilgili tutuklama

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün evinde ölü bulunan 22 yaşındaki Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni öldürdüğü gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüpheliyi boynundaki dövmeden tespit eden polis ekipleri, İran uyruklu S.K.’yı (25) operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
S.K’nın, ifadesinde, Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.
Yurtkölesi’nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Manisa’ya götürüldü.