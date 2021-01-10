Dün evinde cansız bedeni bulunan Aleyna’nın ölümüyle ilgili tutuklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını protesto edenleri bir kez daha terör örgütleriyle ilişkilendirerek “Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz” dedi.