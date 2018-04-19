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Yaramazlara biraz batar!

Dün erken seçimi doğru bulmayan TÜSİAD bugün: İyi sonuçlara vesile olsun

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısınıdan ‘rahatsız’ olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimleri ilan etmesinin ardından ağız değiştirdi.

 

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik dün iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” demişti.

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Erdoğan’ın açıklamasıyla kesinleşen erken seçimler üzerine TÜSİAD’dan bugün bir başka bir açıklama geldi. Öngörülebilirlik ve ekonomik reformlara öncelik verilmesi açısından seçimlerin zamanında yapılması yönündeki beklentilerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten TÜSİAD, bununla birlikte alınan erken seçim kararının Türkiye açısından en iyi sonuçlara vesile olmasının dilediğini aktardı.

Açıklamanın devamında şöyle dendi: “Seçim sürecinin özgür, demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz. İlk defa yeni anayasal çerçevede ve OHAL ortamında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin güven, hukuk, adil koşullar ile düşünce özgürlüğü ortamı içinde gerçekleşmesi için devletimize ve tüm siyasi partilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi için üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz. Öte yandan, AB ve dış siyasi ilişkilerimizin seçim sürecinden etkilenmemesi için gerekli hassasiyetin sağlanması da önem taşımaktadır.”

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Britanya’nın önde gelen gazetelerinden The Guardian’da, ‘Adı dışında her şeyiyle diktatör Erdoğan tam kontrol istiyor’ başlıklı bir yazı yayımlandı. Erkene çekilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetme şansının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Gerçekten rekabetçi, şeffaf, özgür ve adil bir seçim olması ihtimali yok denecek kadar az” dendi. 

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