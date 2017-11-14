Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Dümdüz’ edilip ‘doldurulan’ Yassıada’nın son hali

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‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açılan Marmara Denizi’ndeki Yassıada’nın son hali görüntülendi. (instagram/allitopbas)

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