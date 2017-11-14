‘Dümdüz’ edilip ‘doldurulan’ Yassıada’nın son hali

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açılan Marmara Denizi’ndeki Yassıada’nın son hali görüntülendi. (instagram/allitopbas)
Yaramazlara biraz batar!
‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açılan Marmara Denizi’ndeki Yassıada’nın son hali görüntülendi. (instagram/allitopbas)
İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı.
Dün hazırlık maçında 52. dakikada 10 kişi kalan Arnavutluk’a 3-2 yenilen Milli Takım’a, liglere verilen arada 6 yeni futbolcu davet edildi. Hollanda 2. Ligi’nde Dordrecht’te forma giyen Erol Erdal Elkan’ın bu daveti nasıl aldığıysa tartışılmaya devam ediyor.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi’nde iki kulüp yönetimi arasında çıkan kavga mahkemelik olurken, bir kadın darp edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Putin, Rosatom’un yakın zamanda Akkuyu’da çalışmaya başlayacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), silahlarını bırakıp partileşme çalışması başlatan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ni (FARC) ‘terör örgütleri listesi’nden çıkardı.