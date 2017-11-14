‘Dümdüz’ edilip ‘doldurulan’ Yassıada’nın son hali

Dün hazırlık maçında 52. dakikada 10 kişi kalan Arnavutluk’a 3-2 yenilen Milli Takım’a, liglere verilen arada 6 yeni futbolcu davet edildi. Hollanda 2. Ligi’nde Dordrecht’te forma giyen Erol Erdal Elkan’ın bu daveti nasıl aldığıysa tartışılmaya devam ediyor.