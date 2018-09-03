‘Dümdüz’ edilen Yassıada’nın son hali: Şubatta bitecek, maliyet 500 milyon lira

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açılan Marmara Denizi’ndeki Yassıada’nın son hali görüntülendi.500 milyon lira maliyetli projenin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Şubat 2019’da tamamlanması planlanıyor.

184 bin metrekarelik ada, ‘doğal ve tarihi SİT alanı’yken ‘turizm ve kültürel tesis’ alanına çevrilmiş, otel, bungalov, kafe, restoran yapmak üzere inşaat başlamıştı.

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Yassıada’da denizin doldurularak genişletilmesi amacıyla geçen yıl yeni bir plan hazırlanmıştı. Şantiyeye dönen Yassıada’nın betonlaşan görüntüsü kamuoyunda sık sık gündeme gelmişti.

Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu’yla yaptığı Yassıada gezisini köşesine taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın projenin Şubat 2019’da tamamlanmasını istediğini aktaran Parmaksız, projenin maliyetinin 500 milyon lirayı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Adadaki otelin 125 odalı olacağını belirten Parmaksız, “30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, avlu dahil 1200 kişinin ibadet edebileceği cami, müze, sergileme alanları, bağımsız ve dışarıdan gelenlerin hizmet alacağı kafeterya-restoranlar olacak. İşletmesini TOBB GTİ yapacak” dedi.

Proje tamamlandığında en az 100 adet yetişmiş ağaç dikeceklerini söyleyen GTİ başkanı, “Aslında adada ağaçtan çok maki vardı. Dikilecek ağaç ve fidanlarla beton yoğun görüntü önemli ölçüde giderilecek” dedi.

Sivriada’yı gösteren Parmaksız, proje kapsamında Sivriada’ya da kongre merkezi yapılacağını ancak Sivriada için aleyhte açılmış dört davanın devam ettiğini kaydetti.

GTİ başkanı şöyle devam etti: “Adadaki tarihleri Bizans dönemine uzanan iki ayrı şato kalıntısı, sarnıç ve zindan koruma altına alındı. Bu eserleri restorasyon çalışmaları tamamlandığında tarihsel değerine yeniden kavuşacak. Adanın tarihi varlıklarına sahip çıkılması birinci öncelik olarak kabul edildi. Proje tamamlandığında Yassıada peyzaj çalışmaları ile yeşillendirilecek, gerekli ağaç dikimleri yapılacak.”