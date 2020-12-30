Dükkanda müşteriye servise devam eden dönerci, aldığı cezalara itiraz için gittiği adliyede 24’üncü cezasını yedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken restoranına müşteri almaya devam eden Erkan Cinbir’e, aldığı cezalara itiraz için gittiği adliyede maske takmayınca 24’üncü kez ceza yazıldı.

Fotoğraflar: DHA

Döner ve tantuni sattığı restoranında kurallara uymayarak müşterilerine mekanda yemek servisi yapmaya devam eden Cinbir, daha önce 23 kez ceza aldı.

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Ceza kesmek için işyerine giden polis ve zabıta ekiplerini cep telefonuyla kayıt altına alıp “Genelge beni bağlamaz” diyen Cinbir, sosyal medyada tepki görmüştü.

Restoranın girişine astığı, “Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz” yazısını da indirmeyen Cinbir bu kez adliyede maske takmadığı için ceza yedi.

Kesilen cezalara itiraz etmek için gittiği Çaycuma Adliyesi çıkışında polis ekiplerince karakola götürüldü. Cinbir hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

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24’üncü cezasını alan Cinbir, cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia etti ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

“24’üncü cezamızı da yemiş olduk” diyen esnaf maske takmamaya devam edeceğini söyledi.