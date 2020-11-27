Düğününden dört gün sonra ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Adana’da yaşayan 28 yaşındaki Özlem Özcan, evlendikten dört gün sonra corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki evinde ailesiyle yaşayan ve özel bir şirkette ön muhasebeci olan Özlem Özcan, lise arkadaşı Muttalip Bayram ile nişanlandı. Düğün tarihlerini 22 Kasım olarak belirledi.

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20 Kasım’da kendini kötü hisseden Özcan, ertesi gün özel bir hastaneye gidip corona virüsü taraması için kan testi yaptırdı ve tomografi çektirdi.

Özcan, testinin negatif çıkması üzerine evine döndü ve düğün iptal edilmedi. Çift, 22 Kasım’da, kentteki bir düğün salonunda pandemi kuralları gözetilerek bir saat süren törenle dünyaevine girdi.

Düğününden iki gün sonra Muttalip Bayram, ağrı ve şikayetleri artan eşini Adana Çukurova Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla genç kadın tedaviye alındı. Virüsün akciğerlerine indiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Özcan, 26 Kasım’da hayatını kaybetti.

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Kızını düğününden dört gün sonra kaybeden acılı baba Hasan Özcan (62) ve anne Ayşe Özcan (61) cenazede ayakta durmakta zorlandı. Eşi Muttalip Bayram ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle cenazeye katılamadı.

Özlem Özcan’ın amcasının oğlu Yakup Özcan, yaşadıkları üzüntüyü tarif etmenin imkansız olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Dört gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık. Herkesin bu salgına karşı önlemini almasını istiyorum. O kadar acı ki… ‘Gelinlik giymek hayalim’ derdi hep. Hayalini gerçekleştirdi ama hayat onu aramızdan kopardı. Düğün günü, ‘Güzel günler göreceğiz’ demişti. Olmadı.”