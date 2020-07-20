Düğüne katılan 11 kişide ‘corona’ tespit edildi, kaymakam uyardı: Kötü bir sınav veriyoruz

Zonguldak’ın Devrek ilçesinin kaymakamı Ümit Altay, normalleşme sürecinde vakalarda artış olduğuna dikkat çekerek iki hafta önceki bir düğüne katılan 11 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedbirlere uyulması konusunda halkı uyarıan normalleşme sürecinin ,havaların ısınmasının ve düğün sezonunun başlamasıyla vaka sayılarının arttığına dikkat çekti.

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‘Sabitlemiştik; sayı arttı’

Bu süreçte kötü bir sınav verildiğini belirten Altay şu ifadelere yer verdi: “İki hafta önceki bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalar peş peşe ortaya çıktı. Bugün itibarıyla o düğünle bağlantılı olarak 11 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Normalleşme öncesi dönemde iki ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken, bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı.”

Bir günde beş vaka

Dün ilçede beş yeni vaka ortaya çıktığını ifade eden Altay şunları kaydetti: “Pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef. Normalleşme sürecinde ortaya çıkan vakaların içinde market çalışanı da var esnaf da var. O yüzden çok dikkatli olmak, kendimizi ve çevremizi riske atacak hareketlerden kaçınmak zorundayız. Eğer ilçemizde bu vaka sayıları artmaya devam ederse günlük hayattaki mevcut tedbirlerden çok daha fazlasına hep birlikte katlanmak zorunda kalabiliriz. Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz, ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim.”