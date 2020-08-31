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Yaramazlara biraz batar!

Düğünden dönen aile kaza yaptı: İki kişi hayatını kaybetti; dört kişi yaralandı

Kastamonu’da düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Hüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarparak ormanlık alana devrildi.

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Sürücünün eniştesi Ali Duygun (58) kaza yerinde öldü, eşi Ayşe Duygun (53) ile sürücü, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yarılılardan Ayşe Duygun kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle çam ağacının devrildiği kazada düğün davetiyeleri etrafa saçıldı.

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Battaloğlu’nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak’taki düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kastamonu’ya döndüğü öğrenildi.

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