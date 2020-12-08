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Yaramazlara biraz batar!

Düğünden birkaç saat önce pozitif çıktı: Gelinlik yerine koruyucu ekipman giydi

Hindistan’da bir çift, düğünden birkaç saat önce gelinin ‘corona’ testinin pozitif çıkması üzerine baştan aşağı koruyucu ekipman giyerek evlendi.

Fotoğraflar: Arif Shaikh

Racastan eyaletinde yaşanan ilginç olayda, pazar günkü düğüne hazırlanan çift, gelinin pozitif çıkması üzerine iptal etmeyip töreni yapmaya karar verdi.

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Geleneksel bir törenle evlenen çift, karantina merkezinin bahçesinde tulumdan siperlik ve maskeye sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu ekipmanları giydi.

İsmi açıklanmayan çiftin nikahını kıyan din görevlisinin de tehlikeli madde kıyafeti giymesi ortaya ilginç karelerin çıkmasına neden oldu.

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