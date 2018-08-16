Düğünde maganda havaya ateş açtı, 14 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti

1.derece doğal SİT koruması altında olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘peyzaj projesi’ yapmak için Koruma Kurulu’na başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak olan ve içinde fitness alanları ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu ‘millet bahçesi’ projesi için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.