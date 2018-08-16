Düğünde maganda havaya ateş açtı, 14 yaşındaki Furkan hayatını kaybetti

Burdur’da düğünde havaya ateş açılmasının ardından kafasına kurşun isabet eden 14 yaşındaki Furkan Toprak hayatını kaybetti.
Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde 11 Ağustos’ta Cevat- Ayşegül E. çifti okul bahçesinde düğün yaptı.
Düğün sırasında damadın babası Mustafa E. havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun bahçeden 100 metre uzakta bakkalın önünde oturan yedinci sınıf öğrencisi Furkan’ın kafasına isabet etti.
Toprak, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kafasındaki mermi çıkarılan Furkan yoğun bakıma alındı.
Furkan Toprak’ın dün saat 19.45’te yoğun bakımdayken kalbi durdu. Doktorlar müdahale etti ancak çocuk kurtarılamadı. Furkan’ın cenazesi cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
Öte yandan Mustafa E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.