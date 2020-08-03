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Yaramazlara biraz batar!

Düğünde kurşun isabet eden üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğünde vücuduna kurşun isabet eden üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi’nde yaşayan Fırat ailesi, çocukları Sidar Fırat ile Koçovası Mahallesi’ndeki yakınlarının düğününe katıldı.

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Düğünde rastgele açılan ateşte kurşunlardan biri Sidar Fırat’ın vücuduna isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fırat’ın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Küçük Sidar’ın cenazesi Kaşanlı Mahallesi’ndeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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