Düğünde havaya ateş açıldı, bir yaşındaki Furkan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından, kadının bir yaşındaki torunu da yaşamını yitirdi.

Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık mahallesinde 23 Ağustos’ta yapılan düğünde 23 yaşındaki uzman çavuş Sinan Gökkaya, tabancasıyla havaya ateş açmıştı.

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Ateş sonucu 47 yaşındaki Hüsne Kurt ve kucağında bulunan bir yaşındaki Furkan Arman kurşun isabet etmesi sonucu yaralanmış, kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

Bebek de öldü

DHA’nın haberine göre Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bir yaşındaki Furkan Arman da dün yaşamını yitirdi.

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Otopsi işlemlerinin ardından Hüsne Kurt ile torunu Furkan Arman’ın cenazeleri yakınları tarafından alınarak sabah saatlerinde Büyükkızılcık’a götürüldü.

Büyükkızılcık Merkez Camii’ne ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından nine ve torun mahalle mezarlığında defnedildi.

Asker tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan Gökkaya ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Gökkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.