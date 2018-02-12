Düğünde üç yaşındaki çocuğa tecavüze kalkıştı: Linçten çıplak kaçarak kurtuldu

Adana’da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde üç yaşındaki kıza tecavüz etmek isteyen, Sedat K. (20), fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Çıplak halde kaçarken sokakta yakalanan şüpheli, sağlık kontrolüne de çarşafa sarılıp getirildi.

İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını girdermek için eve girdiğinde, Sedat K.’yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.’ya saldırdı.

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Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.’ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.

Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrölüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.’yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek isterken polis tarafından durduruldu. Bir süre zanlının kendilerine verilmesi ve idam edilmesi için slogan atan grup olayısız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hasteneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.