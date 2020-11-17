Düğünde 17 kişiye ‘corona’ bulaştı: 300 kişi karantinada

ABD’nin Washington eyaletinde bu ay başında düzenlenen bir düğünde 17 kişiye corona virüsü bulaştı. Düğün sonrasında 300 kişi karantina altına alındı.

Fotoğraf: www.theknot.com (Temsili)

Yetkililer, 7 Kasım’da, Ritzville’de düzenlenen düğüne katılan 17 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine organizasyona katılan herkesin karantina kurallarına uymasını istedi.

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Eyalette, 30’dan fazla kişinin katıldığı düğünlerin yasak olmasına rağmen 300 kişinin katıldığı düğün yapıldığını belirten yetkililer, “Pozitif çıkan sayısı daha da artabilir. Katılanlardan 21 Kasım’a kadar kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz” dedi.

Eyalette, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlardaki etkinlikler yasaklandı.