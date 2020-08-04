Düğün yapacaklardı; yan yana defnedildiler

Savaş Bayram ve Aysun Er evlilik hazırlığı yapıyordu. Dün, beraberlerindeki beş kişiyle pikniğe gitmek için yola çıktı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uçuruma yuvarlanan ve altı kişiye mezar olan araçta hayatını kaybetti. İkili yan yana defnedildi.

Fotoğraflar: AA

İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesine doğru yola çıkan minibüste dördü milli eğitim müdürlüğü çalışanı altı kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

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Kazada yaşamını yitiren Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Evin Yazgan’ın evlerinde olduğu gibi Bayram ve Er’in de evlerinde yas var.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 31 yaşındaki Er ile 32 yaşındaki, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun Bayram salgın nedeniyle düğünü erteledi. Yakınları, gözyaşları içinde, evi kiralayıp döşeyen Bayram ile Er’in bayramdan sonra düğün yapmayı planladığını anlattı.

‘Nasip olmadı’

Savaş Bayram’ın ağabeyi Fesih Bayram, AA muhabirine, bir hafta içinde düğün yapmayı düşündüklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Kardeşim bize Aysun ile pikniğe gideceğini söylemişti. Kaza haberini sabah öğrendik. Aysun ve Savaş’ın hayatını kaybettiğini söylediler. Savaş ve arkadaşlarının gidişi bizi derinden üzdü. Herkesin sevdiği biriydi. Biz yedi kardeşiz Savaş bizim dördüncü kardeşimizdi. Bulunduğu araç tepeyi çıkamadığı için arkadaşlarıyla diğer arabaya geçmişler. Ondan kısa süre sonra da kaza gerçekleşmiş. Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk ama nasip olmadı.”

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Aysun Er’in kardeşi Yasemin Er de ikilinin okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu belirterek onları kaybetmenin acısını tarif etmenin zor olduğunu söyledi.

‘Ölüme yan yana yürüdüler’

Er şöyle konuştu: “Aysun her şeyini, çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler. Pandemi olduğu için bu sene evlenmelerini istemiyorduk. Ama onlar daha kötü şeyler olabilir diye evlenmek istiyorlardı. İkisi de çok heyecanlıydı.”