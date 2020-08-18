Düğün sonrasında 11 kişide ‘corona’ çıktı; bir mahalle karantina altına alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi’nde, bir düğün sonrasında 11 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Mahalle karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

İçköy Mahallesi’nde yaşayan bir aile, çocuklarının nişan törenini yapmak için İstanbul’a gitti.

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Aile Bilecik’e döndükten sonra da düğün yaptı.

Düğün sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişide corona virüsü tespit edildi.

Karantina kararı alan ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararında şu ifadelere yer verildi:

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“İlçemiz İçköy Mahallesi’nde Covid-19 pozitif vakanın olması, İçköy Mahallesi’nde yapılan düğünün ev sahibi olması, düğüne katılımın çok fazla olması ve vakanın temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 17 Ağustos 2020 tarihi saat 20.00’dan itibaren 31 Ağustos 2020 tarihi dahil saat 20.00’a kadar giriş- çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, belirtilen tarihlerdeki 14 günlük karantina süresince İçköy Mahallesi’nde yapılacak olan düğün, nişan, sünnet gibi tüm organizasyonların iptal edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”