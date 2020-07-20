Düğün konvoyuyla trafiği durdurup halay çekenlere 10 bin 400 lira ceza

Bursa’da, düğün konvoyundaki grup trafiği durdurup yol kenarında halay çekti. Polis halay çekenleri tespit etti ve toplam 10 bin 400 TL para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

Dün İzmir-Ankara karayolu Merinos Kavşağı’ndan geçen düğün konvoyunda yer alanlar araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen grup otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Halay çekenler sadece trafiği aksatıp sürücülerin tepkisini çekmedi; maske takmayarak corona virüsü için alınan önlemleri hiçe saydı.

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Amatör kameraya yansıyan görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, sekiz otomobili ve halay çekenleri tek tek tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen kişilere, trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle para cezası uygulandı.