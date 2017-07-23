Düğün konvoyunda zafer işareti yapan beş kişiye ‘örgüt propagandası’ndan gözaltı

İstanbul’da bir düğün konvoyunda zafer işareti yapan beş kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Sultangazi ilçesinde düğün konvoyu, bir araçta zafer işareti yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

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Araçta bulunan Dilek Encü, Halide Encü, Semire Alman, Sinan Alman ve Hediye Alman ‘terör propagandası’ suçundan gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi’ne götürülen beş kişinin ifadeleri alınıyor.

Olayla ilgili hazırlanan tutanakta şöyle dendi: “Şahıslara neden (zafer işareti) yaptıkları sorulduğunda eğlence amaçlı yaptıklarını beyan etmişlerdir.”