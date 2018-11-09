Düğün fotoğrafları kötü çekilen çift fotoğrafçıdan tazminat kazandı: 4 bin 625 lira

Edirne’de iki yıl önce evlenen çift, düğün fotoğraflarını özensiz çeken fotoğrafçıdan 4 bin 625 lira tazminat kazandı.

Edirne’de, 2016’nın eylülünde evlenen E.E. ve E.E., düğün fotoğrafı çekimi için kentte fotoğrafçılık yapan G.M. ile anlaştı. G.M., iddiaya göre, şehrin değişik mekanlarında çektiği düğün fotoğraflarını çifte gecikmeli gönderdi. Aldıkları fotoğrafları özensiz bulan ve istedikleri gibi olmadığını öne süren çift, G.M.’ye Edirne 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 6 bin lirası manevi, 625 lirası da maddi olmak üzere 6 bin 625 liralık tazminat davası açtı.

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Davada, gelinlik ve damatlıkla çekilen dış mekan fotoğraflarının ve kamera görüntülerinin sözleşmeye uygun olup olmadığı incelenerek bilirkişi raporu istendi. Raporun mahkemeye ulaştırılmasının ardından mahkeme heyeti, fotoğrafçı G.M.’nin, çifte 2’şer bin lira manevi tazminat ve 625 lira maddi tazminat olmak üzere toplam 4 bin 625 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, ayrıca tazminatın, fotoğraf çekimlerinin yapıldığı 17 Eylül 2016 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte çifte ödenmesine hükmetti.