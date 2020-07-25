Düğün dönüşü kaza: Dört arkadaş ve yavru köpek hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesinde, düğünden dönen arkadaşların bulunduğu hafif ticari araç, çay yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, Samet Ustaömer (30), Yasin Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk (23) ve Tolga Nebioğlu (28) hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza, dün saat 23:30 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Kalecik Tünel mevkisinde meydana geldi. Rize istikametinde giden, Samet Ustaömer’in kullandığı araç, çarpma sonucunda, aynı yönde ilerleyen, Erkan T.’nin kullandığı kamyonun altına girdi.

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Kaza mahalline giden sağlık ekipleri, Ustaömer ile yanındaki üç arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan dört arkadaşın yanlarındaki yavru köpeğin de öldüğü belirlendi.