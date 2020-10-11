Düğün davetiyesinde ‘maske-mesafe’ uyarısı yapmıştı; ‘corona’dan öldü

Ordu’nun Kumru ilçesinde, iki buçuk ay önce evlenen ve düğün davetiyesinde ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyaran berber Tarık Kul (28), önceki hafta yakalandığı corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kul ailesi, “İnsanlar dikkat etmiyor, bizim canımız yandı, başkasının yanmasın” diyerek uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

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Kumru ilçesine bağlı Akçedere Mahallesi’nde berber Tarık Kul, önceki hafta rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Kul’un testi pozitif çıktı. Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kul, önceki gün hayatını kaybetti.

Cenazesi corona virüsü tedbirleri kapsamında Kumru ilçesinde toprağa verildi.

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Kul, 18 Temmuz’da, İlknur Kul ile evlendi. Kuaför dükkanında aldığı titiz corona virüsü önlemleri ile tanındığı belirtilen Kul, düğün davetiyesine de ‘Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım’ yazarak davetlileri uyardı.

‘Elinin kınası daha solmadı’

Tarık Kul’un babası Hüseyin Kul, çok üzgün olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Kelimeler boğazımda düğümleniyor, Allah kimseye bu acıyı vermesin. Birden rahatsızlanınca hastaneye götürdük. Tahliller yapıldı ve en sonunda durumu iyi değil diye Ordu Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler. Bu zamana kadar hiç sıkıntısı yoktu, yaklaşık bir ay önce dişinde bir apse oldu ve aile hekimine gitti, antibiyotik kullanmaya başladı. İki buçuk ay önce düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs illetini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın.”

‘Tarık genç, atlatır dedim’

Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tarık Kul’un ağabeyi Faruk Kul ise şöyle konuştu: “Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Tarık’ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını söylediler, ben de ‘Tarık genç, atlatır’ dedim. Kardeşim hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma yatırıldı, kalbi durdu ve hayatını kaybetti. İki buçuk ay önce evlendi, kendisi berberdi ve düğünde de tüm önlemleri almıştı. Davetiyesine bile uyarı yazdırdı. Dişinde oluşan apseden dolayı doktorun verdiği antibiyotiği kullanmış ama hapları fazla alınca vücuduna zarar vermiş. En sonunda illet virüsü kapmış, hasta olsa bile hastaneye gitmezdi.”

Corona virüsüne karşı herkesin dikkatli olmasını isteyen Kul, “Vatandaşlarımız çok vurdumduymaz, maske ağızda duracağına kola takıyorlar. İnsanlar dikkat etmiyor, bizim canımız yandı başkasının yanmasın” ifadelerini kullandı.

‘Dikkat edelim’

Tarık Kul’un amcası İlyas Kul da “Doktor durumunun kötü olduğunu söyledi ve birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Uyarılara dikkat edelim, maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Biz yandık kimse yanmasın, acımız çok büyük” dedi.

‘Şakası yok’

Berber arkadaşı Hakan Cavlu da “Tarık, virüse karşı çok dikkatliydi, davetiyesine bile uyarı yazmıştı. Nasıl oldu ben anlamadım, corona virüsü olduğunu öğrenince çok şaşırdım. İnsanlardan uzak durur, hep dışarıda otururdu. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük, bizi de hemen karantinaya aldılar. Herkesin dikkatli olması lazım, bunun şakası yok. Maske takmayan insanlar var” diye konuştu.