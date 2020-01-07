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Yaramazlara biraz batar!

Duden: ‘İnşallah’ kelimesi 1942’den beri sözlüklerimizde yer alıyor

Almanya’da yayınlanan sözlük Duden’in yetkilileri, ‘inşallah’ kelimesinin 1942 yılından bu yana sözlükte yer aldığını duyurdu.

Duden yönetimi, bazı medya kuruluşlarında, ilk olarak 1880’de, Konrad Duden tarafından yayınlanan sözlüğe ‘inşallah’ kelimesinin yeni dahil edildiğine dair haberlerin yer alması üzerine konuya açıklık getirdi.

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Fotoğraf: www.germangirlinamerica.com

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni bir gelişme vesilesiyle bilgilendirme: ‘inschallah’ kelimesi 1942 yılından beri sözlükte bulunuyor. Kelimenin sözlüğe yeni alındığı haberleri doğruyu yansıtmıyor.”

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