‘Dublörlü’ tapu çetesine operasyon: Sekiz kişi tutuklandı

Bursa’da, Tapu Müdürlüğü’nde çalışan memurlarla işbirliği yaparak değerli tapuları olan vatandaşları tespit edip benzer kişileri dublör olarak kullanarak tapu satışı yaptıkları belirlenen çetenin sekiz üyesi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı tapu sahiplerinin haberleri olmadan tapularında değişiklik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

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Yapılan takibin ardından, tapuda görevli memurların bir çeteyle işbirliği yaptığı belirlendi.

Çete üyelerinin, tapuda görevli memurlarla işbirliği yaparak değeri yüksek tapu sahipleri hakkında bilgi edindikleri tespit etti.

Çetenin tapu sahiplerine benzeyen kişileri bularak dublör olarak kullanıp söz konusu arazilerin tapu ve noter devir işlemlerini yaptıklarını tespit eden ekipler, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçeleri ile Edirne’de 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken sekizi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerle işbirliği yaptığı öne sürülen memurlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.