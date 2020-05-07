Dubai’den tahliye edilen gruptaki Nijeryalı kadın uçakta doğum yaptı

Nijerya’nın, salgın nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde kalan vatandaşlarını ülkeye döndürmek için kaldırdığı uçaktaki bir kadın doğum yaptı.
Nijerya Diasporası Komisyonu’nun başkanı Abike Dabiri-Erewa, 256 kişiyi Lagos kentine götürmek üzere Dubai’den havalanan uçaktaki Kafayat Amusan adlı kadının kalkıştan yarım saat sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini açıkladı.
Uçağın, Dubai’ye döndüğünü belirten Erewa, bebeğin ve annenin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüklerini, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Bebeğin doğum belgesi hazırlanınca uçuşun yeniden yapılacağı belirtildi.
Bebek ve annesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nden corona virüsü salgını süresinde tahliye edilen ilk Nijeryalı grupta yer alıyordu.
Nijerya Dışişleri Bakanı Goeffery Onyeama, yurt dışında yaşayan 4 bin kişinin ülkeye dönmek için başvuru yaptıklarını açıklamıştı.