Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dubai’de balkonda çıplak fotoğraf çektiren Ukraynalı modeller gözaltında

Dubai’de bir binanın balkonunda çıplak fotoğraf çekimi yapan Ukraynalı modeller ve Rus fotoğrafçı gözaltına alındı.

Fotoğraf: Daily Mail

Toplum ahlakına uygunsuz davranışla suçlanan grup altı aya kadar hapis ve 5 bin dirhem (11 bin lira) para cezasıyla karşı karşıya.

Reklam

Cumartesi günü internette paylaşılan videoda bir grup çıplak kadın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’nin marina bölgesinde bir balkonda fotoğraf çektirirken görünüyor.

Ukrayna konsolosluğu 11 kadının gözaltında alındığı doğruladı.

Fotoğraf çekimini organize eden ve videoyu paylaştığı belirtilen Rus adamın adının Aleksey Kontsov olduğu öğrenildi. Rus medyası tutuklandığını belirttiği Kontsov’un 18 aya kadar ceza alabileceğini yazdı

Reklam

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan ya da ziyaret eden herkes istisnasız şekilde ülkenin kanunlarına tabi.

2017’de Britanyalı bir kadın evli olmadığı bir adamla, karşılıklı rızayla, cinsel birliktelik yaşadığı için bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

SON HABERLER

S-400 yaptırımları yürürlükte

ABD’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye’ye karşı uygulamayı kararlaştırdığı yaptırımlar yürürlüğe girdi.

Profesör: 1 milyon 400 bin kişi enfekte

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Covid-19’da gerçek vaka sayısı ve bulaştırıcılık süresinden yola çıkarak yaptığı hesapla “Ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var” diyerek uyardı.

İlk ‘yerli ve milli’ kenevir tohumlarına tescil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce, “Bakanlıklara gerekenleri söyledim” diyerek duyurduğu yeniden kenevir ekimi sürecinde Türkiye’nin ilk yerli kenevir tohumları ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ tescillendi.