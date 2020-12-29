Dubai’de 2021’in sonuna kadar nüfusun yüzde 70’ine ücretsiz Pfizer/BioNTech aşısı uygulanacak

Dubai önümüzdeki yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 70’ine ücretsiz olarak Pfizer ve Biontech aşısı uygulamayı planladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri’nin finans merkezi Dubai, aşılama çalışmalarının ilk aşamasına geçen hafta, 60 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalıkları olanlar, engelliler ve ön safta çalışanlardan oluşan öncelikli gruplarla başladı.

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Çinli şirket Sinopharm’ın aşısını tercih eden başkent Abu Dabi’den farklı yol izleyen Dubai, ay başında Pfizer aşısını ilk uygulayan Arap ülkesi olan Suudi Arabistan’ı takip etti.

Aşılama çalışmalarında ikinci aşamanın nisanda başlayacağı ve tüm vatandaşlar ile ikamet edenlere açık olacağı belirtildi.

2019 verilerine göre Dubai’nin nüfusu 3.3 milyonun üzerinde.