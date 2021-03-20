Duayen gazeteci Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk basınının duayen isimlerinden Seçkin Türesay düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraf: DHA

Türesay tedavi gördüğü hastanede perşembe günü hayatını kaybetmişti.

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Türesay için bugün öğle vakti Karacaahmet Şehitler Camii’nde tören düzenlendi.

Törende kızı Seçil Türesay taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Hürriyet Gazetesi eski başyazarı Oktay Ekşi, Hürriyet eski Yurtdışı Yayınlar Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Aydın Doğan’ın eşi Sema Doğan ve kızı Vuslat Doğan Sabancı, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı.

Seçkin Türesay Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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Kendisi gibi gazeteci kızı, editörlerimizden Seçil Türesay şunları söyledi: “Babam meslektaşım, bir de en iyi arkadaşımdı. Ben hep arkadaşlarıma gazetelerde çalıştığım dönemlerde en sevdiğim meslektaşımla buluştum derdim. Çok büyük bir kayıp ama bir şekilde de vadede dolduğunda yapacak çok da fazla bir şey olmuyor. Bundan sonraki yolculuğu inşallah huzurlu olur. Meslektaşı olduğum için de ayrı bir sevgisi vardı. Bundan sonra ihtiyacı olan tek şey dua.”

Hürriyet Gazetesi eski başyazarı Oktay Ekşi ise “Sevgili Seçkin bizim mesleğimizin yüz akı olan mensuplarından biriydi. Kişiliği sağlam ve idealleri olan bir meslektaşımızdı. Dürüst bir insandı. Benim üzerimde çok olumlu izlenimler bırakan bir arkadaşımızdı. Meslektaşlarıma ve ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum” dedi.

Cenazeye katılan Vuslat Doğan Sabancı Türesay için şu ifadeleri kullandı: “Seçkin Beyle gençliğimde, ilk meslek hayatıma başladığımda tanıştım. Hep abi olarak gerçekten bana destek olan, yol gösteren çok önemli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Kızgınlığı yoktu. Her şeye iyilikten bakardı, olumlu bakardı. İyilik dolu bir insandı. Mekanı cennet olsun.”