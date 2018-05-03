Duayen bankacı: Herkes borç yapılandırma kuyruğuna girerse altından kalkamayız

Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi son dönemde borç yapılandırması talebindeki artışla ilgili “Herkes yapılandırma kuyruğuna girerse bu iş yürümez” dedi.

Son birkaç ay içerisinde Türkiye’nin önde gelen sermaye gruplarından Yıldız Holding, Doğuş Holding ve Unit Holding, bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunmuştu. Son olarak Acun Medya da ‘faktoring borçlarını bankalara alarak’ yapılandırmak istediğini açıklamıştı.

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Artan kredi yapılandırma talepleri sonrası gözler bankacılık sektörüne çevrilmişti.

‘İnşallah o duruma gelmeyiz’

Business HT’den Ceren Dilekçi’nin haberine göre, Canevi bir bankacı olarak talepleri olağan karşılamanın doğru olmadığını söyledi.

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İşin yapısal kökenine bakıldığında bankaların üç aylık mevduatla üç-beş yıllık yatırım kredisi verdiğine dikkat çeken Canevi, “Bunun bir yerde aksayacağı beklenmeliydi. Şu anda gördüğümüz yeniden yapılandırma talepleri, yapısal bozukluğun (mevduatın vade yapısıyla kredilerin vade yapısı arasındaki uyuşmazlığın) telafisine yönelik. Bu konu çok ciddi bir konudur ama bu durum zincirleme yani herkese örnek olacak şekilde tüm sistem yeniden yapılandırmaya giderse bankacılık sektörü bunun altından kalkamaz. Burada başka türlü bir yapılanma modeli getirmek lazım. İnşallah o duruma gelmeyiz” dedi.

Ülker’de olduğu gibi bankacıların kendi aralarında anlaşarak yeniden yapılandırma formülü bulmasının önemini vurgulayan Canevi, “Herkes yapılandırma kuyruğuna girerse bu iş yürümez” dedi.

‘Dalgalı bir denizde gidiyoruz’

Kurda yaşanan yükselişe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canevi, “Dalgalı bir denizde gidiyoruz, bunun inişi çıkışı olacaktır, paniklememek lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin kırılgan beşli arasında olduğunu hatırlatan Canevi, “Kur, enflasyon, bütçe performansındaki kırılganlığı inkar etmedik. Türkiye, seçimini yapıp sağduyulu bir reform, ekonomi paketi deklarasyonunu yaptıktan sonra tüm bu çalkantılar sanıyorum düzelecektir. Türkiye, dış finansmanla büyüyen bir ülke. Tasarruflarımız yetmediği için dışardan kredi bulmak durumundayız. Ekonomimizi düzlüğe çıkarıp herkese güven verecek bir duruma geldiğimiz zaman tüm kırılganlık azalacaktır” dedi.