DTÖ’den ABD’yi kızdıran karar: Çin’e gümrük vergileri getirerek kuralları ihlal etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD Başkan Donald Trump’ın Çin ile ticaret savaşında milyarlarca dolarlık gümrük vergileri getirerek küresel ticaret kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Bu karar Washington’ı kızdırdı.

Fotoğraf: Reuters

ABD iki yıl önce 200 milyar dolardan fazla Çin malına gümrük vergileri getirdi. Trump yönetimi, Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını ve ABD şirketlerini Çin pazarına erişim için teknoloji transferine zorladığını iddia ediyor.

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Ancak DTÖ’nün üç üyeden oluşan heyeti, gümrük vergisini yalnızca Çin’e uyguladığı ve ABD’nin kabul ettiği azami oranları aştığı için ABD’nin ticaret kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Ayrıca Washington gümrük vergilerindeki artışı istisna kapsamına sokacak bir gerekçelendirme de sunmadı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer karara yanıt olarak “Bu panel raporu, Trump yönetiminin dört yıldır söylediklerini teyit ediyor: DTÖ, Çin’in zararlı teknoloji uygulamalarını durdurmak için tamamen yetersiz” dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin’in çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini, DTÖ kurallarına ve kararlarına saygı duyduğunu ve Washington’un da aynısını yapmasını umduğunu açıkladı.

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Kararın ABD gümrük vergileri üzerinde çok az etkisi olacak ve yıllar sürebilecek yasal bir sürecin başlangıcı olacak.

Karar nihayetinde DTÖ’nün uygun bulması halinde misilleme tedbirlerini onaylamasına yol açacak.

ABD büyük olasılıkla DTÖ’nün kararına itiraz edecek. Ancak bu, davayı yasal bir boşluğa sürükleyecek, çünkü Washington, hakimlerin DTÖ’nün temyiz organına atanmasını ve davaların görülmesi için gereken asgari sayıyı toplamasını engellemişti.