DTÖ: Küresel ticaret büyümesi 2019 ve 2020’de yavaşlamaya devam edecek

Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret savaşlarının ticaret hacmindeki büyümeyi 2019 ve 2020’de de düşürmeye devam edeceğini öngördü ve beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Fotoğraf: Reuters

DTÖ’den yapılan açıklamaya göre ticaretteki gerilimler ve artan ekonomik belirsizlik nedeniyle küresel ticaret hacmi büyümesi 2018’deki yüzde 3.0’ten 2019’da yüzde 2.6’ya yavaşlayacak. Bu büyüme beklentisi daha önce yüzde 3.7 olarak öngörülen seviyenin altında bulunuyor.

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Küresel ticaret 2020’de ise büyük ölçüde gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümeden destek alarak yüzde 3.0 büyüyecek.

DTÖ küresel GSYH’nin ise 2019 ve 2020 yılları için yüzde 2.6 olacağını öngörüyor.

Grafik: DTÖ

DTÖ Başkanı Roberto Azevedo şunları söyledi: “Ticaret gerilimlerinin arttığı göz önüne alınırsa kimse bu tahminlere şaşırmamalı. Bu kadar yüksek seviyede belirsizlik var olduğunda, ticaret ekonomik büyümeyi sürdürmede rolünü tam olarak oynayamaz. Elbette başka unsurların da rolü oluyor, ancak artan ticaret gerilimi ana etken. ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin büyük rol oynadığı açık.”

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DTÖ ticaret hacminin 2018’de sadece hafif düzeyde artmasına rağmen, mal ticaretinin 10 artışla 19.48 trilyon dolara, hizmet ticaretinin ise yüzde 8 artışla 5.8 trilyon dolara yükseldiğini açıkladı.