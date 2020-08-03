DTO başkanı: Diyarbakır ve Urfa’daki günlük vaka sayısı bile açıklanandan fazla

Türkiye, günlük ‘corona’ vaka sayısında bin bandında seyrederken, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, sadece Diyarbakır ve Şanlıurfa’da günlük ortalama 300’er vaka olduğunu iddia etti. Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç de resmi sayıların çelişkili olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ağustos’ta yayınladığı verilere göre Güneydoğu Anadolu illerinde yeni vaka sayısı 265, Doğu Anadolu’daysa 51 olarak kayda geçti. Resmi sayılara göre Güneydoğu Anadolu, Türkiye’de en fazla yeni vakaya rastlanan bölge. Bugün ise Türkiye’de yeni vaka sayısı 995 olarak açıklandı.

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DW Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, Diyarbakır özelinde gerçek verilere ulaşamadıklarından şikayetçi. Sahadakilerin kendilerine farklı bilgiler verdiklerini söyleyen Turan, “Diyarbakır’da günde 300 yeni vaka var. Urfa’daki arkadaşlarımız ise günlük 300-350 yeni vakadan bahsediyor. Yalnızca Diyarbakır ve Urfa’daki günlük yeni vaka sayısı bile açıklanandan çok daha fazla” dedi, hastanelerde yer sıkıntısı olduğunu ekledi.

Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç de, yine gerçek sayılara ulaşılamadığını söyleyen uzmanlardan olurken, sahada görev yapan hekimlerden edindikleri bilgilere göre vaka sayılarının, açıklananın çok üzerinde olduğu yönünde seyrettiğini ifade etti.

‘Sayılar konusunda çelişki var’

“Sayılar konusunda çelişki var” diyen Yaviç, bunu 1 Haziran sonrası süreçte normalleşme adımlarının erken atılmasına bağladı. Yaviç şöyle devam etti: “Covid-19 salgını tam anlamıyla kontrol altına alınmamışken, özellikle ekonomik kaygılarla birçok kısıtlama ortadan kaldırıldı. Önlemlerle düşen günlük vaka sayıları, hayatın normal akışına dönmesiyle yeniden artmaya başladı.”

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1 Haziran’dan itibaren önlemler, yalnızca Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da değil; Türkiye genelinde yumuşatılmıştı. Dr. Yaviç, bunun nedeni olarak şuı söyledi: “Turizmi canlandırmak için Türkiye’nin batısına yönelik önlem ve uygulamalar alındı. Özellikle de turizm merkezlerinde. Ancak bölgeye yönelik ekstra önlem alınmadı. Şehirlerarası yolculuklara müsaade edilmesi, bölgedeki halkın ekonomik durumunun zayıf olması, pozitif olduğu tespit edilen hastaların evlerine gönderilmesi salgını artırdı.”

Dr. Elif Turan ise, Güneydoğu ve Doğu’da kalabalık aileler yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu: “Nişan, düğün, sosyalleşme ortamlarına izin verilmesiyle insanlar birbirine virüsü bulaştırmaya başladı. Ekonomik nedenler de çok etkin. Biliyorsunuz maskeler tek kullanımlık. Maalesef insanlarımız arasında 1 lira verip maske alabileceklerin sayısı çok az. Günlerce aynı maskeyi kullananlar var. Özellikle bölgede kişisel hijyen ve korunma malzemelerinin ücretsiz dağıtılması lazım. Pozitif çıkan ve evine gönderilen insan sayısı da oldukça fazla. Bu insanlar hastaneden çıkıp evine gidene kadar otobüs ya da minibüste zaten virüsü başkalarına bulaştırıyor. Salgınla böyle mücadele edilmez.”

‘Hekimler çok yoruldu’

Sahada çalışan hekimlerin çok yorulduğuna ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğine vurgu yapan Dr. Yaviç, “Kaybettiğimiz sağlık çalışanları oldu. Üstelik hastane, sağlık emekçisi ve ekipman eksiklerimiz de var. Kapsamlı bir mücadele için hem personel sayısı, hem de hastane sayısı ve kapasitelerinin artırılması şart” diye konuştu.

Dr. Turan ise filyasyon takibinin önemine dikkati çekerek şunları dedi: “Pozitif çıkan insanların, kimlerle temas ettiğini tespit etmek için çalışmalar yürütülmeli. Onların temas ettiği insanlara da test yapılmalı, gerekiyorsa karantinaya alınmalı. Aksi takdirde virüsün yayılmasına engel olamayız.”