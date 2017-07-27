DTK soruşturmasında ifade vermeye giden Evrensel yazarı Yusuf Karataş tutuklandı

Evrensel yazarı Yusuf Karataş Diyarbakır’da tutuklandı.

Evrensel’in haberine göre Karataş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında emniyete giderek ifade verdi.

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Buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği savcılık, Evrensel yazarının tutuklanmasını istedi.

Karataş çıkarıldığı 1’inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Polis sekiz yıldır takip edip dinliyormuş

Karataş’ın, 2009 yılından beri fiziki ve teknik takibe maruz kaldığı, ortam dinlemesinin alındığı öğrenildi.

Evrensel yazarına emniyette Roboski katliamı ve YSK protestosu gibi eylemlere neden katıldığı soruldu.

Karataş’a 6-7 Nisan 2013 tarihlerinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen ‘Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı’ da sorulurken, tarım işçilerinin hakları için yapılan kurultay soruşturmada ‘terör’ faaliyeti olarak yer buldu.