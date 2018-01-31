Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı.

Güven hakkında televizyondaki açıklamaları ve sosyal medyadaki ‘Zeytin Dalı Harekatı’ paylaşımları gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Siyasetçi, 22 Ocak akşamı gözaltına alınarak karakola götürülmüştü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Güven bugün geniş güvenlik önlemiyle Diyarbakır adliyesine götürüldü.

Güven, savcıya Kürtçe savunma yapmak istedi ancak talebi ‘Türkiye’de yaşaması, eski milletvekili olması ve meramını Türkçe anlatabileceğini’ gerekçesiyle reddedildi.

İfade vermeyen DTK eş başkanı, harekata dair açıklamaları gerekçesiyle ‘silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ gerekçesiyle tutuklama talep edilerek mahkemeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, burada Kürtçe savunma yapan Güven’i ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ suçundan tutukladı.