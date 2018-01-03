DT ‘başa döndü’: ‘TÜSAK tartışması’nda koltuğu alan Birecik’in yerine selefi geldi

Devlet Tiyatroları (DT) genel müdürlüğüne Nejat Birecik’in yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan rejisör Mustafa Kurt atandı.

Kurt, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar genel müdürlüklerini lağvederek sanat kurumlarını Türkiye Sanat Kurulu’na (TÜSAK) devreden yasa tasarısına karşı çıkmış ve istifa etmişti.

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Birecik ise, kültür-sanata TRT modeli öngören TÜSAK’a olumlu bakışının ardından göreve atanmıştı.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne görevden alınan Birecik’in yerine Kurt atandı.

Hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alınan Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Selman Ada’nın yerine ise eski bakanlardan İsmet Sezgin’in yeğeni tenor Murat Karahan getirildi.