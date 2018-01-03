Diken

Yaramazlara biraz batar!

DT ‘başa döndü’: ‘TÜSAK tartışması’nda koltuğu alan Birecik’in yerine selefi geldi

Share4
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 5

Devlet Tiyatroları (DT) genel müdürlüğüne Nejat Birecik’in yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan rejisör Mustafa Kurt atandı.

Nejat Birecik

Kurt, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar genel müdürlüklerini lağvederek sanat kurumlarını Türkiye Sanat Kurulu’na (TÜSAK) devreden yasa tasarısına karşı çıkmış ve istifa etmişti.

Reklam

Birecik ise, kültür-sanata TRT modeli öngören TÜSAK’a olumlu bakışının ardından göreve atanmıştı.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne görevden alınan Birecik’in yerine Kurt atandı.

Hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alınan Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Selman Ada’nın yerine ise eski bakanlardan İsmet Sezgin’in yeğeni tenor Murat Karahan getirildi.

 

DOB müdürü Ada’yı mesajı yakmış: Yönetim cahil çoğunlukta, bunlar plaja gitmez

Devlet Tiyatroları’ndan ‘düzeltme’: Yeni sezonda yabancı oyunlara da yer verilecek

Türkiye’de oyunları yasaklanan tiyatro yazarı Fo: İkinci bir Nobel kazanmak gibi

‘Yerli ve milli’ tiyatro: Devlet Tiyatroları, yabancı oyunları programından çıkardı

Şehir Tiyatroları’ndan uzaklaştırılan oyuncu Erbulak: Sanat korkakların işi değil

Tiyatro oyuncusunun ‘Ordu… Göreve…’ mesajına disiplin soruşturması

Yeni Türkiye’nin yeni ‘kültür insanları’: UNESCO’nun parasıyla Hırvatistan tatili

Bir veda da Trabzon Devlet Tiyatroları müdüründen: ‘Bu kurumu kolay elde etmedik, kimseye yedirmem’

Konu iktidar eleştirisi olunca Shakespeare’e de yer yok: Bakanlık beğenmedi, Macbeth kaldırıldı

Share4
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...