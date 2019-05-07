DSP lideri: YSK kararı hukuka dair örselenmiş duyguları iyice yok etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ‘toplumun hukuka ve adalete dair örselenmiş duygularını iyice yok ettiğini’ savundu.

Fotoğraf: DHA

DSP lideri, sadece büyükşehir seçiminin iptal olmasının hukuka uygun olmadığının altını çizerek kararın 39 ilçeyi kapsaması gerektiğini söyledi.

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Kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı sandık kurullarının iilçe seçimlerinde de görev yaptığını anımsatan Aksakal şöyle devam etti: “Eğer Sandık Kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa; bu sandık kurulları sadece Büyükşehir Belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır.”

Muammer Aydın: DSP gerekeni yapacaktır

DSP’nin 31 Mart’ta İstanbul’dan aday gösterdiği, 30 bin 817 oy alan Muammer Aydın ise tepkisini Twitter üzerinden gösterdi: “DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır.”