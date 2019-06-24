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Yaramazlara biraz batar!

DSP lideri Aksakal: İmamoğlu’nu tebrik ediyorum

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yenilenen İstanbul seçimini de kazanan ‘millet ittifakı‘nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

31 Mart’ta yapılan seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ı 13 bin 729 oyla geride bırakan İmamoğlu, AKP’nin itirazı üstüne Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla yenilenen seçimi de resmi olmayan sonuçlara göre 777 bin 581 oy farkıyla önde bitirdi.

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Yenilen seçimde aday göstermeyen Aksakal şu açıklamayı yapmıştı: ‘DSP için 31 Mart yerel seçimleri tamamlanmıştır’ dedik. Adayımız çekildiği için parti meclisimiz, yeni bir aday göstermeme kararı almıştı. Dolayısıyla bizim oy verebileceğimiz bir aday da olmadığı için, mevcut ittifak adaylarından ya da diğerlerinden herhangi birisini destekleme gibi bir kararımız da olmadığı için, sandığa gitmemizin de bir anlamı yok zaten.”

Seçimin toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirten DSP lideri şunları söyledi: “Seçimi kazanan sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum, görevinde başarılar diliyorum. Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir.”

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