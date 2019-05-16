DSP lideri: 23 Haziran’da hiçbir adayı desteklemeyeceğiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul belediye başkanlığı hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı.

Önder Aksakal (Fotoğraf: DHA)

31 Mart’ta İstanbul belediye başkanlığı seçimine DSP adayı olarak katılan Muammer Aydın’ın 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimde adaylıktan çekilmesi sonrası DSP’nin CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verip vermeyeceği merak ediliyordu.

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Yeni Şafak yazarı Faruk Aksoy’a konuşan Önder Aksakal seçimde ‘hiç kimseyi’ desteklemeyeceklerini söyledi.

Aksakal destek parti içindeki karar sürecini şöyle anlattı: “Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi. Teklifi uzun uzun tartıştık, sonra oylamaya geçtik. Hatta iki kez oyladık. Ekrem İmamoğlu reddedildi”

Aksoy, Aksakal’ın İmamoğlu’na destek verilmeme gerekçesini de şöyle aktardı: “DSP demek, Kıbrıs demektir… DSP demek, bağımsızlık demektir… DSP demek, bayrak demektir. DSP demek, milli hassasiyet demektir. FETÖ’cülerin Amerika’dan, PKK’lıların Kandil’den, HDP’lilerin de Meclis’ten destek verdiği birine, O birisi kim olursa olsun DSP kurumsal olarak destek vermez, veremez.”

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DSP seçimde 31 bin oy almıştı.