DSP iyice havaya girdi: 31 Mart sonrası ana muhalefet görevini üstleniyoruz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart yerel seçimlerinden 2023’e kadar Türkiye’nin ana muhalefet partisi görevini DSP’nin üstleneceğini öne sürdü.

Önder Aksakal, açılışta Ecevit geleneğini uygulayarak beyaz güvercin uçurdu. Fotoğraf: DHA

CHP’de aday gösterilmeyen bazı küskünlerin transfer olmasından sonra, adı neredeyse unutulmuş Demokratik Sol Parti başta AKP yanlısı medya olmak üzere gazete sütunlarında yer tutmaya başlamıştı.

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Antalya’da seçim çalışmalarını yürüten Aksakal, partisinin Konyaaltı ilçe binasının açılışını yaparken de uzun süredir görülmemiş bir basın ilgisiyle karşılaştı. İlçe binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan DSP lideri, iki gündür Antalya’da olduğunu, coşkuyu gördükçe iktidara inancının pekiştiğini söyledi.

Aksakal, büyükşehir adayı Reşat Oktay’ın aday tanıtım toplantısında sahneye çıkarken diz kayması yaşadığı için yanlarında olamadığını, siyasi olarak bir sıkıntı olmadığına dikkat çekti.

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‘Söylediklerimiz muhalefeti rahatsız ediyor’

DSP lideri, iktidara giden yolda 31 Mart’ta bir başlangıç yapacaklarını dile getirdi: “Toplum partilerin gerçek yüzünü görmeye başladı ve yönünü bize dönerek değerlendirmelerde bulunuyor. Söylediklerimiz toplumda karşılık buluyor. Bu önce muhalefet partilerini rahatsız ediyor, rahatsız olmaya devam edecekler.”

Aday çıkardıkları merkezlerin yüzde 80’inde seçimi alabileceklerini savunan Aksakal şöyle devam etti: “Adaylarımızın büyük çoğunluğu çok yetkin insanlar ve çevresinden sevilen dürüst insanlar. 31 Mart sonraki seçimlerinden sonra 2023’e kadar Türkiye’nin ana muhalefet partisi görevini DSP üstlenecektir ve 2023 seçimlerinde iktidarı yeniden alacağız.”

Bir gazetecinin, adaylarının birçoğunun CHP’nin küskünlerinin oluşturduğuna yönelik sorusuna da Aksakal şu yanıtı verdi: “Adaylarımızın CHP’ye küstüler mi küsmüşler mi bu bizim ilgi alanımızda değil. Bize geldiklerinde herhangi bir partiye üye değillerdi. Adaylıklarını örgütümüzce değerlendirdik.”