DSP de ‘Hayır’ diyecek: Dayatmaya karşı var gücümüzle çalışacağız

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ‘Hayır’ diyecek partilere Demokratik Sol Parti (DSP) de eklendi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en kritik günlerinden geçtiğini belirterek, demokrasinin tamamen ortadan kaldırılması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Halkın egemenliğinin cumhurbaşkanının tek satırlık imzasına mahkum edilemeyeceğini kaydeden Aksakal, “Demokratik Sol Parti olarak karşı durduğumuz konu, antidemokratik seçim yasasıyla oluşturulmuş ve toplumun gerçek yapısının temsil edilmediği bir Meclis eliyle tamamen ‘hakim gücün’ iradesi tahtında oluşturulmuş değişiklikler sistematiğinin Türkiye halkına kabul ettirilmeye çalışılmasıdır” dedi.

‘Yurttaşlar teba ve kul statüsüne indirgenecek’

Anayasa değişikliğiyle birlikte kuvvetler ayrılığı prensibinin ortadan kalkacağının altını çizen DSP lideri, değişikliğin hayata geçmesinin ardından yurttaşların ‘teba’ ve ‘kul’ statüsüne indirgeneceğini belirterek, “Bu kabul edilemez. Zira sorun bugün iş başında olan cumhurbaşkanından ziyade yerine seçilecek olanın elde edeceği sınırsız yetkilerle neler yapabileceğidir. Bugünkü cumhurbaşkanı, ‘tek millet tek devlet tek dil‘ diyor. Yerine gelen, ‘Her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık’ derse ne olacak?” diye konuştu.

Aksakal şöyle devam etti: “Demokratik Sol Parti halkın önüne getirilecek olan referandum sandığından ‘Kahverengi’ oyların çoğunlukla çıkması için halkımızla buluşacak ve böyle bir dayatmaya karşın tüm örgütleriyle HAYIR denilmesi için var gücüyle çalışacaktır.”