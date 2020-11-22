DSÖ’nün ‘üçüncü dalga’ endişesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) özel Covid-19 elçisi, hükümetlerin ikinci dalgaya ‘yetersiz’ tepki vermeye devam etmesi halinde, 2021’in başlarında üçüncü bir dalga olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa’da vaka sayıları kısa bir süre önce tekrar artmaya başladı. Cumartesi günü Almanya ve Fransa’da vakalar 33 bin arttı, İsviçre ve Avusturya’da her gün binlerce vaka görülürken, Türkiye 5 bin 532 yeni hasta bildirdi.

Reklam

DSÖ Covid-19 özel elçisi David Nabarro, diğer Alp ülkelerinin tatil yerlerini kapattığını belirtirken, İsviçre’nin kayak yapmaya izin verdiğini vurguladı. Nabarro, İsviçre’nin ‘çok yüksek düzeyde hastalıklara ve ölümlere’ ulaşabileceğini söyledi.

Nabarro, İsviçre basınına verdiği bir demeçte, Avrupa’nın durumuyla ilgili şunları söyledi: “Birinci dalgayı kontrol altına aldıktan sonra yaz aylarında gerekli altyapıyı kuramadılar. Şimdi ikinci bir dalgaya sahibiz. Gerekli altyapıyı oluşturmazlarsa, gelecek yılın başlarında üçüncü bir dalgaya sahip olacağız.”

Asya, Avrupa’dan başarılı

Nabarro, Güney Kore gibi vaka sayılarının artık nispeten düşük olduğu Asya ülkelerinin hastalığa olan tepkisine şu ifadelerle övgüde bulundu: “İnsanlar odaklanmış durumda, virüsü zora düşüren davranışlar sergiliyorlar. Mesafelerini koruyorlar, maske takıyorlar, hasta olduklarında izole oluyorlar, ellerini ve yüzeylerini yıkıyorlar. Risk gruplarını koruyorlar.”

Reklam

DSÖ elçisi, Asya’nın kısıtlamaları vaktinden önce gevşetmediğini de ayrıca belirtti ve şunları söyledi: “Vaka sayıları düşene ve öyle kalana kadar beklemelisiniz. Avrupa’nın tepkisi eksikti.”