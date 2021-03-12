DSÖ’nün Sinovac aşısı değerlendirmesi son aşamada: Mart sonunda onay çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de satın aldığı Çinli Sinovac tarafından üretilen Covid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin onayı mart sonuna kadar verileceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsviçre’deki Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi.

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Harris, DSÖ’nün Sinovac aşısına kullanım onayını ne zaman vereceğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “DSÖ aşı takip sistemine bakarsanız, Sinovac’ın süreç boyunca oldukça uzun bir yol kat ettiğini göreceksiniz. Sinovac aşısı şu an değerlendirmelerin son aşamasında.”

Sözcü , ‘aşıya ilişkin son aşamada yanıtlanması gereken tüm soruların cevabını bulduğu takdirde’, DSÖ’nün çok kısa zamanda Sinovac’ı da ‘acil kullanım listesi’ne ekleyeceğini belirtti.

Sinovac aşısının kullanıma onay verilmesi için tam bir tarih veremeyeceğini aktaran Harris, “Fakat mart sonuna kadar bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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‘AstraZeneca mükemmel bir aşı’

Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının uygulanmasına ilişkin bir soruya ise Harris, “AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok” dedi.

Harris, ‘bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadığını’ da ekledi.

Danimarka, Norveç, İzlanda, İtalya, Romanya ve son olarak da Bulgaristan’da AstraZeneca Covid-19 aşısının uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

DSÖ, 10 Şubat’ta, Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Örgüt, 31 Aralık 2020’de de Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.