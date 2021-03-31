DSÖ’nün aday listesinde: Yerli aşıda insan deneyleri başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle yeni bir teknoloji kullanılarak geliştirilen Covid-19 aşı adayının insan deneyleri başladı.

Fotoğraf: DHA

VLP (Virus-like particle) teknolojisiyle geliştirlen aşı, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında sekizi aşı, dokuzu ilaç olmak üzerine çalışmaları devam eden 17 projeden biri.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insan deneyleri aşamasına geçildiğini duyurduğu aşının dünyada VLP aşıları arasında klinik aşamaya geçen dördüncü aşı adayı olduğunu belirtti.

En yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP virüsün enfeksiyon yapmayan bir şeklini taklit etme prensibine dayanıyor.

VLP teknolojisiyle geliştirilen dünyada sayılı, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek aşı adayı, 27 Mart’ta birinci faz aşamasına geçti.

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30 Mart’ta da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen dördüncü aşı adayı oldu.

Bakan Varank, VLP aşılarının protein tabanlı olması sayesinde etkilerinin yüksek olduğunu belirterek “Mayda ve İhsan Gürsel hocalarımızın çalışması DSÖ’nün aşı listesine girmeyi başardı. Faz aşamalarını başarıyla tamamlarsa 50 milyon dozluk kapasiteye sahip üretim tesisi hazır” dedi.