DSÖ’den Pfizer-BioNTech aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ABD’li ilaç şirketi Pfizer işbirliğinde geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in, Wuhan kentinde kaynağı bilinmeyen ‘gizemli bir solunum yolu hastalığı’ tespit edildiğini DSÖ’ye bildirmesinin yıl dönümünde DSÖ’den önemli bir açıklama geldi.

Reklam

Örgütten 2020’nin bitmesine saatler kala yapılan yazılı açıklamada onay haberi geldi.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao “Bu, Covid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Simao, dünyada ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde dağıtımı için büyük bir küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Reklam

DSÖ ve ortaklarının ‘güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaşan diğer aşıları değerlendirmek için gece gündüz çalıştığını’ belirten Simao, salgını sona erdirmek için tüm ülkelerin kritik aşı tedarikinin sağlanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Pfizer ve BioNTech, aşı tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB), Britanya, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yapmıştı.

ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1.95 milyar dolar ödemeyi taahhüt ederken, AB aşıdan 300 milyon doz, Britanya 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşmeler imzalamıştı.

Şirket, aşıdan 2021 sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar doz üretmeyi planlıyor.