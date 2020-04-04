DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı

Maskeler, Covid-19 salgını süresince başta hastalığın yayıldığı Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde günlük yaşamın vazgeçilmez parçası oldu. ABD ve Avrupa’da ise başta o kadar yaygın kullanılmasa da Çekya, Slovakya’da sokağa çıkan herkese, Avusturya’da marketler maske takma zorunluluğu geldi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kapalı alanlarda, toplu ulaşım araçlarında maske takma şartı konulduğunu açıkladı. Bu, bazıları sürecin başından beri taksa da maskelerin bizlerin de hayatına girdiği anlamına geliyor. Ancak, uzmanlar maskeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar da olduğunu altını çiziyor.

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Maske kullanımına dair, Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesinde yayınlanan kurallar şöyle sıralanıyor:

1- Maske takmadan önce ellerinizi sabunlu suyla yıkayarak veya alkol içeren el temizleme jeli sürerek temizleyin. Maskede delik veya yırtık olup olmadığını kontrol edin. Genelde beyaz kısmı içte kalan kısımdır.

2- Ağzınızı ve burnunuzu tamamen kapayacak şekilde maskeyi takın. Yüzünüz ve maske arasında aralık kalmamasına, çenenizin altına inmesine iyice yüzünüze oturmasına özen gösterin.

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3- Kullandığınız süre zarfında maskeyi ellemekten kaçının. Eğer boş bulunup ellerseniz ellerinizi yine sabunlu suyla yıkayarak veya alkollü el temizleme jeliyle temizleyin.

4- Maskeniz nemlendiğinde değiştirin. Kullanılmış maskeleri asla tekrar kullanmayın. Tek kullanımlık olduklarını unutmayın.

5- Maskeyi çıkarırken ön kısmını ellemeden, arkadan öne doğru, lastikli kısmından tutarak çıkarın. Maskeyi hemen çöpe atın ve ellerinizi yine jelle veya sabunlu suyla yıkayarak temizleyin.