DSÖ’den ayrılan ABD: Reformlarını destekleyeceğiz

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çekileceğini açıklayan ABD, ‘şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmek için örgütün reformlarını desteklemeye devam edeceğini’ bildirdi.

Washington yönetimi 3 Eylül’deki açıklamasında, ülkenin DSÖ’den seneye 6 Temmuz’da çekileceğini ve başkan Donald Trump’ın da söylediği gibi ‘DSÖ yerine ‘daha güvenilir’ ve ‘şeffaf’ ortaklar aranacağını’ bildirmişti.

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AA’nın haberine göre ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Brett Giroir, İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan DSÖ Yönetim Kurulunun ‘Covid-19’le mücadele özel oturumu’nda konuştu.

Giroir konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Uzun süredir devam eden politikamızla tutarlı olarak ABD, DSÖ dahil tüm uluslararası kuruluşların şeffaflığı ve hesap verebilirliğini güçlendiren reformları teşvik etmeye devam edecektir.”

Çin’i hedef gösterdi

Salgının patlak verdiği Çin’i hedef alan Giroir şöyle devam etti: “DSÖ üyesi herhangi bir devletin salgınlar ve olası acil sağlık durumları hakkında doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi sağlamadaki başarısızlığının üstesinden gelemeyiz.”

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan Zhang Yang ise eleştirileri şöyle yanıtladı: “Çin, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda her zaman şeffaf ve sorumlu olmuştur.”