DSÖ yetkilisi: Türkiye’nin ‘corona’ görünümü ‘ihtiyatlı iyimser’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, corona virüsü salgınının Türkiye’deki durumunun ‘ihtiyatlı iyimser’ bir tablo çizdiğini, vaka sayılarının dengelenmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ yetkilisi Catherine Smallwood internetten yayınlanan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Smallwood, BBC Türkçe muhabirinin Türkiye’de salgınının durumuyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şu anda Türkiye’de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

Ancak Türkiye’de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte ihtiyatlı iyimser bir tablo görüyoruz.”

Türkiye’de şu ana kadar 98 bin 674 vaka tespit edildi. 2 bin 376 kişi hayatını kaybetti.