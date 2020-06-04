DSÖ: Virüs, daha tehlikeli olacak şekilde mutasyona uğramıyor ama tehdit bitmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsüne ilişkin çalışmalarda bugüne kadar daha tehlikeli bir hal alacak şekilde mutasyona uğradığına dair işarete rastlanmadığını açıkladı. Ancak, bunun, salgının daha tehlikeli hale gelemeyeceği anlamına gelmediği konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama DSÖ’nün bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi konusundaki uzmanlarından Dr. Maria Van Kerkhove’dan geldi. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının virüsün genom dizilimini yaptığının altını çizen Van Kerkhove şunları söyledi: “40 bini aşkın genom dizilimi var. Bilim insanları, virüste bir değişim (mutasyon) olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Corona virüsü bir RNA virüsü olduğu için zaman içinde değişiklik beklenir. Grip gibi, corona virüsü gibi RNA virüsleri DNA virüslerine oranla mutasyona daha yatkındır. Ama corona virüsünün şimdiye kadar elde edilen binlerce genom diziliminde saptanan değişikliklerin hiçbirinde daha ağır hastalığa sebebiyet verecek şekilde mutasyona uğradığına dair bir işaret yok.”

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‘Bitme noktasından uzaktayız’

Van Kerkhove, bu olumlu bir haber olsa da virüsün yayılımının daha tehlikeli olmayacağı, salgının bitmeye yakın olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

İnsanların yorulduğunu ve sosyal mesafe gibi, vürüsün yayılmasının önüne geçilmesi için gereken önlemleri alma konusunda daha esnek davranabileceğini söyleyen Van Kerkhove şöyle devam etti:

“Güçlü ve tetikte olmalıyız. Dünyada tecrit uygulamaları kalkarken bazı önlem ve kısıtlamaları tekrar uygulamaya koymak zorunda kalabiliriz. Mutasyon getirmese de insanların kayıtsız hale gelmesi virüsü daha tehlikeli hale getirir. Salgın bitme noktasından çok uzakta.“