DSÖ: Virüs, Avrupa’da 17 saniyede bir kişinin ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa ve ABD’nin Covid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, vakaların yüzde 28’inin Avrupa kıtasında görüldüğüne dikkat çekti.

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Salgın nedeniyle ülkelerdeki sağlık sistemlerine ağır yük bindiğine işaret eden Kluge, Avrupa’da yüzde 60 olan maske kullanımının yüzde 95’e çıkması durumunda kapanma uygulamalarına gerek kalmayacağını savundu.

Yoğun bakım ünitelerinin Fransa’da yüzde 95, İsviçre’de ise tamamen dolduğunu aktaran Kluge, aşı çalışmalarında gelinen noktayı umut verici olarak niteleyerek şunları söyledi: “Son birkaç gün içinde iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Covid-19’u tamamen durdurmayacak ve tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor.”

‘Aşılar eşit dağıtılmalı’

Kluge, aşıların başarılı olabilmesi için tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin de altını çizdi.

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Rusya tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ aşısının Macaristan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere gönderilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Kluge Avrupa’da salgının gidişatıyla ilgili şöyle konuştu: “Son iki hafta Covid-19 ölümleri yüzde 18 arttı. Geçen hafta, Avrupa’da Covid-19 nedeniyle 29 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yani Avrupa bölgesinde her 17 saniyede bir kişi ölüyor.” .

Avrupa’da ülkelerin kısmi veya tam karantina tedbirlerini yeniden yürürlüğe koymasının ardından geçen hafta Covid-19 vaka sayısının 2 milyondan 1.8 milyona düştüğünü belirten Kluge, “Bu küçük bir sinyal ancak yine de bir sinyal” ifadelerini kullandı.