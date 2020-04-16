DSÖ uyardı: Türkiye’nin durumu ciddiyetini koruyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Covid-19 salgınında ‘Türkiye’nin durumunun ciddiyetini koruduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kluge, salgındaki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve İsviçre’den birkaç haftadır ‘olumlu işaretler’ geldiğini belirterek, Britanya, Türkiye, Ukrayna, Belarus ve Rusya için ise ‘durumun ciddiyetini koruduğunu’ ifade etti.

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‘Normale dönmenin hızlı bir yolu yok’

Kluge, Avrupa’nın kritik bir dönemden geçtiğini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gelecek iki hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek. Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. ”

‘Vaka sayısı neredeyse 1 milyona ulaştı’

Avrupa’daki vaka artış sayısının hızına da değinen Kluge, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Avrupa, dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin yükünü taşıyor. Dolayısıyla Avrupa salgının tam göbeğinde.”