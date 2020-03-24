DSÖ uyardı: Salgın hızlandı ama halen çok geç değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip corona virüsü vakalarının 300 bini aşması üzerine salgının ‘hızlandığı‘ uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

İlk vaka tespitinden 100 binincisine 67 gün, ikinci 100 bine 11 gün, üçüncü 100 bin vakaya ise dört günde ulaşıldı.

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Ancak DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ‘gidişatı değiştirmenin‘ halen mümkün olduğunu belirtti.

Ghebreyesus ülkelere çok daha fazla test uygulama çağrısı yaptı.

Salgını yenmek için atağa geçilmesi gerektiğini söyleyen DSÖ direktörü ‘sağlık çalışanlarına öncelik verilmediği takdirde çok sayıda kişinin yaşamını yitireceğini‘ ifade etti.

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Ghebreyesuss ayrıca, henüz teste tabi tutulmayan ilaçların virüse karşı kullanılmasının yanlış umutlar doğurabileceği uyarısında da bulundu.

ABD’li Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, bugüne kadar dünya genelinde 381 bin 621 vaka görülürken, virüs nedeniyle 16 bin 563 kişi hayatını kaybetti. 101 bin 806 kişiyse tedavi edildi.